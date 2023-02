Pamela Prati e le finte nozze con Caltagirone: iniziato il processo

Uno dei casi più mediatici della tv degli ultimi anni arriva in tribunale. Ieri, mercoledì 1 febbraio, si è infatti svolta nel Tribunale penale di Roma la prima udienza del processo che vede imputate Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, le ex agenti della showgirl Pamela Prati, coinvolte nella vicenda della finta storia d’amore tra la donna e Mark Caltagirone, personaggio inesistente con cui Prati avrebbe dovuto sposarsi e prendere due figli in affido (LA STORIA).

Il reato contestato a Michelazzo e Perricciolo è sostituzione di persona anche per il finto figlio di Caltagirone, Sebastian, impersonato da un bambino i cui genitori hanno portato in tribunale le due donne.

La storia, che per mesi ha avuto enorme clamore mediatico, era iniziata nel 2018, quando a Prati venne presentato virtualmente Caltagirone. Nel 2019 la stessa showgirl racconta in tv di essere stata vittima di un raggiro a opera delle agenti Michelazzo e Perricciolo, che avrebbero inventato l’esistenza dell’uomo allo scopo di scatenare clamore mediatico nei salotti televisivi, trascinandola in una storia diventata pubblica.