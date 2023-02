Milano, ragazza di 25 anni trovata morta all'università Iulm

Il corpo è stato trovato intorno alle 6.45, in un bagno dell'ateneo. Sul posto, in via Carlo Bo, si trovano i Carabinieri, per le indagini. Tutte le ipotesi restano aperte

Una ragazza di 25 anni è stata trovata morta, questa mattina, all'università Iulm di Milano. Il corpo è stato trovato intorno alle 6.45 in un bagno dell'ateneo. Sul posto, in via Carlo Bo, sede dello Iulm, si trovano anche i Carabinieri, per le indagini. Tutte le ipotesi restano aperte. Secondo le prime, frammentarie informazioni, il corpo della ragazza non presenterebbe evidenti segni di violenza.