Le esperte: "Cambiare la narrazione della maternità e supportarla"

Arriveranno tra 60 giorni i risultati dell'autopsia del neonato morto nella notte tra il 7 e l'8 gennaio scorso nel reparto di ginecologia dell'ospedale Pertini di Roma.

La madre si è addormentata mentre stava allattando il figlio, stremata da 17 ore di travaglio. Le era stato negato l’accesso al nido per consentire il rooming-in, la permanenza del neonato e della madre nella stessa stanza in un tempo più lungo possibile durante le 24 ore. Quando si è svegliata il neonato era senza vita.

Secondo il protocollo il personale dell'ospedale avrebbe dovuto sorvegliare che il neonato venisse riportato in culla dopo l'allattamento. I magistrati devono chiarire se si siano violati i protocolli e se vi siano state nelle negligenze, come denunciato da alcuni familiari della piccola vittima. Il marito ha raccontato al Corriere: “L’hanno abbandonata. La mia compagna non si reggeva in piedi dopo 17 ore di travaglio, ma è stata obbligata a prendersi cura del piccolo da subito. Aveva chiesto di portare il bimbo al nido per poter riposare qualche ora, ma le hanno detto di no”. In base a quanto si apprende il fascicolo aperto dalla Procura di Roma per omicidio colposo è al momento contro ignoti.

Quello che è certo è che la donna dopo un travaglio lunghissimo era provata e stanca, e la sua storia è simile a quelle di tante altre donne che ci sono passate e che con rabbia dicono: “Poteva succedere a me, sono solo stata fortunata”.

Le testimonianze delle madri: "Noi lasciate senza aiuti"



“La sera del parto, in ospedale dopo 15 ore di travaglio e cesareo d'urgenza, mi sono addormentata sfinita, con mia figlia Giulia sul petto. Mi sono svegliata urlando perché non c'era più e pensavo fosse caduta a terra e invece per fortuna mia mamma me l'aveva messa nella culla. Poteva capitare a tutti”, dice Angela.

“Io sono stata abbandonata dopo 20 ore di travaglio, non riuscivo ad alzarmi dal letto perché le gambe erano ghiacciate, non le sentivo più dopo gli anestetici che mi hanno fatto, epidurale ecc… Il bambino è nato con la ventosa, mio marito è stato 10 minuti dopo aver partorito e sono dovuta rimanere tre giorni senza l'aiuto di nessuno. Ero stremata, quando mi alzavo perdevo sangue dai punti e mi dovevo occupare di mio figlio”, racconta Nicole.

“Io sono stata accanto a mia sorella per settimane per tutti e tre i figli per farla riprendere bene prima di farle fare la madre da sola. Ed era veramente debole e stremata. Come è possibile averle dato subito il bimbo dopo 17 ore di travaglio?”, si chiede Annarita. “Esperienza terribile partorire a Roma. Sono stata fortunata perché era il secondo figlio perciò sapevo cosa fare, ma le ragazze che erano con me nemmeno sapevano attaccate i bimbi, venivano ignorate totalmente dalle infermiere. Io alla richiesta di aiuto per un cambio pannolino (a quattro ore da un cesareo) mi sono sentita rispondere “si alzi e vada lei, non lo fate o figli se non avete energie”, è l’esperienza di Benedetta.

Anche l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, madre di due bambini, si è aggiunta alle voci delle donne che in queste ore stanno mostrando solidarietà alla mamma del Pertini, e stanno raccontando sui social della solitudine in cui sono state lasciate poche ore dopo il parto. "Le donne vengono sempre lasciate sole e questo è un problema grandissimo. Mi ricordo quando ho partorito Leo dopo un'induzione di 24 ore e quando mi è stato lasciato al seno per l'allattamento ho rischiato in primis di addormentarmi diverse volte. Ci vuole supporto e aiuto. Siamo donne e mamme, non super eroi”, ha scritto Ferragni su Instagram.