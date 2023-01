Messina Denaro, appello della clinica Maddalena: "Stai morendo, parla"

È un vero e proprio appello quello che la clinica La Maddalena di Palermo, per bocca della legale Alessia Randazzo, ha rivolto all'ex paziente Andrea Bonafede, dietro cui si celava la vera identità di Matteo Messina Denaro, curato per circa due anni dai medici della struttura per un tumore. Sui social, Randazzo si è rivolta al boss mafioso chiamandolo con il nome che aveva usato quando frequentava l’ospedale oncologico: "Al signor Bonafede avrei da dire una sola cose: se facendoti prestare una vita che non meriti, nel cammino della malattia ti fossi specchiato in ognuno dei tuoi errori, adesso parla". Secondo Randazzo, come già aveva ipotizzato da un oncologo nelle ore successive all’arresto, a Messina Denaro resterebbe poco da vivere per le sue condizioni di salute. Da qui le parole della donna: "Fallo ora che sai che non manca molto al momento in cui quel bambino (Giuseppe Di Matteo, ndr) e tutti gli altri te li ritroverai davanti". (LO SPECIALE - GLI OGGETTI TROVATI NEI COVI).