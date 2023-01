Rimini, accoltellato per aver bestemmiato: grave un 41enne

L'uomo sarebbe stato colpito da quattro fendenti da un 31enne con problemi psichici infastidito dalle parole blasfeme pronunciate dalla vittima e per le quali sarebbe sorto un violento alterco

Un 41enne è stato accoltellato ieri sera nel Riminese, a Villa Verucchio, al culmine di un litigio con un 31enne con problemi psichici. Secondo quanto appreso, il più giovane sarebbe rimasto infastidito da alcune bestemmie proferite dall'altro e, dopo un duro alterco, gli avrebbe sferrato almeno quattro fendenti. La vittima, in gravi condizioni, è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale. Sul fatto indagano i carabinieri i quali hanno portato il 31enne in caserma: la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.