Intercettazioni, Delmastro: "Allo studio misure sui giornali"

"Bisogna intervenire da una parte con l'Ispettorato generale per verificare che non vi siano fuoriuscite di notizie dalle Procure stesse, dall'altra parte con una norma più stringente. E poi lo dico onestamente, sì, anche sui giornali". Così Andrea Delmastro, parlamentare di Fratelli d'Italia e Sottosegretario di Stato per la Giustizia, ad Agorà Rai Tre, sugli interventi per combattere la divulgazione delle intercettazioni.