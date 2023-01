Prato, frammento pala d'altare rubata nel 1979 recuperato dai Cc

Recuperata dal Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (Tpc) di Firenze parte di una tela trafugata nel 1979 dalla chiesa di San Michele Arcangelo di Carmignano, in provincia di Prato. Si tratta di un dipinto ad olio su tela del XVII secolo raffigurante "Sant'Orsola" frammento della pala d'altare originariamente intitolata "La Crocifissione di Cristo con Sant'Orsola e Santa Lucia". L’opera è stata e restituita al parroco don Elia Matija.

L’indagine



approfondimento

Carabinieri ritrovano nel Teramano dipinto rubato a Milano

L'indagine è partita da una segnalazione dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Prato della presenza, presso una casa d'aste del nord Italia, del dipinto raffigurante la santa, con ogni probabilità un frammento della pala d'altare un tempo custodita presso la chiesa di San Michele Arcangelo di Carmignano. I Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale hanno accertato la perfetta corrispondenza tra l'opera posta in vendita con quella rubata in chiesa nel 1979. I ritagli della tela sono stati immessi nel mercato dell'arte, secondo gli investigatori dell'Arma che lo definiscono “ uno scempio”.