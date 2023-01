Cagliari, curava tumori con ultrasuoni: condannata all'ergastolo

Salute e Benessere

Negli Stati Uniti la Food and Drug Administration ha approvato la sperimentazione del primo medicinale contro il cancro, ritenuto persino meno dannoso della chemioterapia da parte degli scienziati di Singapore che l’hanno brevettato. Sarebbe un passo importante per la scienza, visto che in passato i tentativi per trovare delle cure non sono mai stati particolarmente efficaci in questo senso