Regeni oggi avrebbe compiuto 35 anni, la torta della madre per lui

Oggi ricorre il compleanno del giovane ricercatore italiano ucciso sette anni fa in Egitto. La mamma posta sui social una torta per il figlio ricordando la battaglia per la ricerca di verità e giustizia

Oggi Giulio Regeni avrebbe compiuto 35 anni. La mamma Paola Deffendi ricorda il compleanno del figlio ucciso in Egitto nel 2016 pubblicando su Twitter il disegno di una torta a tre piani con su scritto "Non compleanno". In cima la scritta "Giulio 35" e subito sotto la richiesta di "Giustizia" e "Verità". La torta è gialla, il colore della battaglia simbolo che chiede a tutti l’impegno per avere la verità sulla morte del giovane ricercatore friulano, torturato in Egitto sette anni fa.