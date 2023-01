Auto finisce in un canale, tre morti nel Veronese

Un'auto con a bordo quattro persone è finita fuori strada: tre passeggeri morti, la quarta persona è rimasta ferita in modo non grave

Tragico incidente stradale a Veronella, in provincia di Verona. Dalle prime informazioni raccolte un’auto con a bordo quattro persone è uscita di strada, finendo in un canale. Tre persone sono decedute e una quarta è rimasta ferita in modo non grave.