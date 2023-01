L'ex modella Roberta Martini legata e rapinata in casa a Milano

Tre uomini non armati sono entrati di notte e hanno portato via dall’abitazione dell’ex modella 5 mila euro e gioielli. La vittima è stata legata e immobilizzata dai ladri

Rapina in casa dell'influencer milanese Roberta Martini nel cuore della notte. L’ex modella 48enne è stata svegliata intorno alle 3 di questa mattina da tre ladri che si sono introdotti nella sua abitazione in zona Monforte. Gli uomini non armati e col volto coperto da passamontagna hanno costretto la donna ad aprire la cassaforte. Rubati oltre 5 mila euro in contanti e vari monili e gioielli in oro, il cui valore è ancora da quantificare. Sul fatto indaga la Polizia.