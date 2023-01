Malore alla Camera per Matteo Richetti, ricoverato al Gemelli

Immediatamente soccorso dal personale sanitario della Camera, è stato trasportato d'urgenza al Policlinico Gemelli, dove si trova ricoverato per accertamenti

"Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera, oggi pomeriggio è stato colto da un malore in Aula. Immediatamente soccorso dal personale sanitario della Camera, è stato trasportato d'urgenza al Policlinico Gemelli, dove si trova ricoverato per accertamenti". Così in una nota l'Ufficio Stampa di Azione