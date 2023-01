Morto Biagio Conte, missionario laico che difendeva i poveri

È morto questa mattina a Palermo Biagio Conte, 59 anni, missionario laico protagonista di numerose battaglie in difesa dei poveri e degli indigenti nella città siciliana dove nel 1993 aveva fondato la Missione Speranza e Carità. Ha lottato per mesi contro il cancro, continuando a diffondere sino all’ultimo messaggi di pace e di speranza. "Restiamo uniti per un mondo migliore, insieme possiamo farcela", aveva detto giovedì scorso durante la messa che negli ultimi tempi veniva celebrata a mezzogiorno davanti alla stanza della sua agonia, nella sede della missione in via Decollati.

Una vita dedicata agli altri

approfondimento

Attorno a lui si sono stretti fino all'ultimo i volontari e gli ospiti della comunità che aveva fondato. Tra gli eventi più straordinari che hanno segnato la sua vita, quello avvenuto nel 2014, quando dopo anni in sedia a rotelle riuscì a tornare in piedi. Conte soffriva a causa di alcune vertebre schiacciate e di altri problemi circolatori. Dopo il pellegrinaggio e il bagno nella piscina di Lourdes Conte tornò a camminare. “Dopo il bagno in piscina non ho sentito più il bisogno della sedia a rotelle… Se il Signore adesso mi chiede di più lo faccio volentieri e con tutto il cuore a vantaggio degli ultimi. È questo infatti quello che tutti siamo chiamati a fare in un momento così difficile per la nostra società fortemente in crisi”. Così commentò allora l’accaduto.