Vercelli, Carabinieri restituiscono a bimbo la macchinina rubata

Avevano rubato la macchinina elettrica giocattolo del figlio, a cui il bimbo teneva molto. Per questo motivo una famiglia di Trino (Vercelli) ha lanciato un appello pubblico su Facebook. I carabinieri della stazione locale, insieme alla polizia municipale trinese, sono intervenuti per ritrovare l'oggetto e restituirlo al legittimo proprietario. La sua amata "Brum Brum", come il piccolo l'aveva ribattezzata, era sparita dal cortile condominiale dove la lasciava abitualmente "parcheggiata". La pubblicazione della storia sui social da parte dei genitori ha consentito agli agenti della locale di accertare che la vettura rubata si trovava nel cortile di un altro condominio; informato dell'accaduto, il comandante della stazione dei carabinieri di Trino ha proceduto personalmente al recupero dell'amato giocattolo, individuando anche l'autore del furto, non perseguibile perché minore di 14 anni. La vettura è stata quindi consegnata al bimbo, per la felicità sua e dei genitori.