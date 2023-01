Uffizi, dal 1° marzo il biglietto in alta stagione costerà 25 euro

L'aumento di 5 euro è stato approvato dalla Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura per far fronte ai costi del settore energetico ed edilizio

Una scelta che non mancherà di far discutere quella annunciata dal Consiglio d'amministrazione delle Gallerie degli Uffizi che per far fronte all'aumento dei costi nel settore energetico ed edilizio, ha deciso all'unanimità di ritoccare a 25 euro il prezzo del singolo ingresso individuale alla Galleria delle Statue e delle Pitture.