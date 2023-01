Tragedia nella notte sulla Andria-Trani: morti due giovani

Ricoverati tutti i feriti

vedi anche

Cervo attraversa strada in Valtellina, morto un automobilista

A Bisceglie era stato portato anche un 22enne, poi trasferito ad Andria con una emorragia cerebrale. A Foggia, dal "Dimiccoli" di Barletta, è stata trasferita una 21enne, per trauma toracico. È il policlinico di Bari, invece, la destinazione di una 22enne, con trauma toracico e dissezione dell'aorta, subito dopo la stabilizzazione. Un altro ragazzo, di cui non è nota l'età, è ricoverato in rianimazione ad Andria, con trauma cranico e toracico. Un'altra 21enne è in neurochirurgia ad Andria e un coetaneo in osservazione per avere riportato diverse fratture fra cui al bacino. Sul posto, subito dopo l'incidente, sono giunti, oltre ai soccorritori e ai vigili del fuoco che sono intervenuti per estrarre dalle auto i passeggeri, anche la polizia e i carabinieri, che dovranno accertare le cause e la dinamica dell'incidente.