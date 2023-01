Omicidio nel Nuorese, ucciso allevatore di 54 anni

Il cadavere di Mario Loddo è stato trovato questa mattina in località Preda Litterada, a Ortueri, in provincia di Nuoro. Sull'episodio sono in corso le indagini dei Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro, coordinati dalla Procura della Repubblica di Oristano. Martedì mattina l'autopsia

Da un primo esame esterno sul corpo della vittima, eseguito dal professionista, Loddo sarebbe stato ucciso dai colpi di un'arma da fuoco e non da arma da taglio come si pensava in un primo momento. L'esame autoptico servirà a ricostruire con precisione la causa esatta della morte e l'orario in cui è subentrata, verosimilmente nelle primissime ore del mattino, quando l'allevatore è arrivato nella sua azienda in località Preda Litterada.