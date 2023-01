Padova, spariti 500mila euro di fondi per il canile di Rubano

Il nuovo consiglio: “ ci siamo rimboccati le maniche a testa bassa”

approfondimento

Furto di ruote d'auto a Portici, consigliere denuncia

Il nuovo consiglio alle prese con i conti da far quadrare per riuscire a mantenere aperto il Rifugio che custodisce una media di 100 cani e 40 gatti , ha revocato tutti gli incarichi ai consulenti esterni e security. Intanto gli accertamenti hanno constatato un ammanco tra i 450 mila e i 500 mila euro tra il 2021 e il 2022. Una cifra enorme che ha messo in crisi la nuova gestione. “L’enorme cifra dell’ammanco di denaro era frutto di anni di lavoro e sacrifici da parte di tutti noi, che mai avremmo immaginato avrebbero avuto questa sorte” scrive su Facebook il nuovo Consiglio Direttivo che vuole rassicurare i nostri benefattori che da quando è stato eletto “la priorità è stata mettere in sicurezza le donazioni e lavorare in trasparenza”. Poi conclude: “Solo vi scriviamo che ci siamo rimboccati le maniche e a testa bassa, uniti come mai prima, abbiamo lavorato per far sopravvivere il canile e per cercare di venire a capo di questo terribile fatto che ha sconvolto tutti noi”.