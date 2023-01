Sigarette elettroniche, nel 2021 crescono a 1,5 milioni i fumatori

Dal report dell'Istat risulta che sono sopratutto i giovani, dai 14 anni in su , che utilizzano i dispositivi alimentati a batteria che convertono la nicotina liquida in vapore

Crescono i fumatori di sigarette elettroniche in Italia. In aumento anche la vendita di prodotti a tabacco riscaldato. Secondo i dati dell’Istat, nel 2014 erano circa 800 mila le persone dai 14 anni in su che utilizzavano il vaporizzatore. Dopo sette anni, nel 2021, si è arrivati a un milione e mezzo di fumatori di e-cig: il 2,8% ha dichiarato di utilizzare la sigaretta elettronica e il 2,1% i prodotti a tabacco riscaldato non bruciato (HnB). Secondo il report dell'istituto nazionale di statistica, inoltre, gli uomini fumatori sono il 22.9%, mentre le donne il 15,3%.