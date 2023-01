Meteo, previsioni mercoledì 4 gennaio: sole al Sud, nubi altrove

L'Anticiclone Africano continua a interessare gran parte d’Italia. Prevista una giornata nuvolosa al Nord (con nebbia soprattutto al mattino in pianura), bel tempo sui settori alpini più settentrionali, nuvole anche al Centro (specie sulle regioni tirreniche), cieli più soleggiati al Sud. Stando alle previsioni, il freddo nel nostro Paese non arriverà prima di 10 giorni ascolta articolo Condividi

L'Anticiclone Africano non molla la presa e continua a interessare gran parte d’Italia. Per mercoledì 4 gennaio gli esperti prevedono una giornata nuvolosa al Nord (con nebbia soprattutto al mattino in pianura), bel tempo sui settori alpini più settentrionali, nuvole anche al Centro (specie sulle regioni tirreniche), cieli più soleggiati al Sud. Le temperature rimangono stabili, i venti deboli e i mari poco mossi. Stando alle previsioni, il freddo nel nostro Paese non arriverà prima di 10 giorni (LE PREVISIONI METEO).

Le previsioni al Nord vedi anche Clima impazzito, perché freddo e caldo record sono collegati Dopo una breve perturbazione, la pressione torna ad aumentare sulle regioni del Nord. Per mercoledì 4 gennaio è previsto tempo asciutto, con nebbia - specie al mattino - su gran parte delle zone pianeggianti e le valli alpine e prealpine. Sole, invece, sui settori alpini più settentrionali. Per quanto riguarda le temperature, i valori massimi oscillano tra i 9 gradi di Torino e i 14 di Genova. A Milano atteso cielo coperto per tutto il giorno. Nubi sparse a Venezia.

Le previsioni al Centro e in Sardegna vedi anche Tempesta Usa e Canada: Fort Erie trasformata in una città di ghiaccio Pressione stabile sulle regioni del Centro. Sarà una giornata caratterizzata da cieli coperti o nebbiosi in molte zone, soprattutto al mattino. Meno coperto sugli Appennini. Attese schiarite nel pomeriggio, ma non in Toscana, Umbria e Marche. Guardando al termometro, i valori massimi sono compresi tra gli 11-12 gradi di Campobasso, l'Aquila, Ancona e Perugia e i 16-17 di Roma e Cagliari. Nella capitale cielo coperto al mattino e sereno dal primo pomeriggio. A Firenze nebbia soprattutto nella prima parte della giornata.

Le previsioni al Sud e in Sicilia vedi anche Freddo negli Usa: lo spettacolo delle cascate del Niagara congelate L'Anticiclone Africano caratterizza questo primo mercoledì dell’anno al Sud. È atteso bel tempo, con sole prevalente, su quasi tutte le regioni. Poche le eccezioni: previste nuvole e cieli coperti, soprattutto al mattino, in Puglia e sulla Sicilia occidentale. Per quanto riguarda le temperature, i valori massimo vanno dai 9 gradi di Potenza ai 18 di Palermo. A Napoli cielo coperto al mattino presto, poi via via meno nuvoloso. Nubi sparse anche a Bari.