A Bari abbonamento ai bus da 250 a 20 euro, l'iniziativa del Comune

Economia

Il 2023 si apre all'insegna degli aumenti nei trasporti: salgono prezzo benzina e diesel a causa dell'addio al taglio delle accise. Incrementi dei pedaggi autostradali. E in molte città, rincari dei biglietti di bus e metropolitane. Prevista una spesa di 2.435 euro in più a famiglia, al netto di possibili aumenti di luce e gas

Con il nuovo anno è arrivata una raffica di rincari sui trasporti con conseguente stangata per le famiglie italiane, stimata in 2.400 euro per il 2023 dalle associazioni dei consumatori. Dopo l'aumento dei pedaggi autostradali e della benzina - sulla quale si accende anche la polemica politica - scattano gli aumenti anche nel trasporto pubblico locale, col ritocco al rialzo del prezzo dei biglietti per bus e metro