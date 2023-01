Inchiesta tamponi, Crisanti: "Lascio l'Università di Padova"

L'inchiesta e le tensioni tra Crisanti e Zaia

Al centro della scena ci sono soprattutto le tensioni tra il governatore del Veneto Luca Zaia e lo stesso Crisanti. Che tra il governatore e l’attuale senatore del Partito Democratico non corresse buon sangue è noto da tempo. Tanto che la Regione accusò lo scienziato di diffamazione per le critiche al sistema di prevenzione nel territorio regionale. Tutto parte dallo studio che screditava i test rapidi acquistati dal Veneto e da altre cinque regioni. E dai colloqui telefonici dello stesso Zaia sul professore in cui dice: "Stiamo per portarlo allo schianto". Come ricostruisce anche Open, tutto inizia da un’inchiesta a Padova nata da un esposto di Crisanti. Secondo il microbiologo i test antigenici sono efficaci al 70% e non al 90 come attesta il produttore Abbott Panbio. I pm scoprono che Roberto Rigoli, direttore della microbiologia di Treviso, non ha svolto il compito di certificare l’idoneità dei test. A luglio la procura chiede il rinvio a giudizio per lui e per Patrizia Simonato, direttrice generale di Azienda Zero, centrale regionale degli acquisti. Il gip non ha ancora deciso. Agli atti ci sono anche le telefonate di Zaia. In quella del 14 maggio 2021 il governatore dice: "È un anno che prendiamo la mira a questo… adesso fa il salvatore della patria. Stiamo per portarlo allo schianto".