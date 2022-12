Capodanno mite, le previsioni meteo dal 31 dicembre all’1 gennaio

L’anticiclone africano porta sull’Italia ancora temperature anomale per la stagione. Mentre al Sud e su parte del Centro sono attesi cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Qualche nube in più si registra al Nord, in Toscana e Umbria. Tempo asciutto quasi ovunque, con qualche pioggia possibile in Liguria e Toscana ascolta articolo Condividi

Anche quest’anno sarà un Capodanno mite dal punto di vista del meteo. Nel weekend che va da sabato 31 dicembre a domenica 1 gennaio, spiegano infatti gli esperti, l’anticiclone africano porta sull’Italia ancora temperature anomale per la stagione. Mentre al Sud e su parte del Centro sono attesi cieli sereni o al massimo poco nuvolosi e qualche nube in più si registra al Nord, in Toscana e Umbria. Tempo asciutto quasi ovunque, con qualche pioggia possibile in Liguria e Toscana (LE PREVISIONI METEO).

Le previsioni di sabato 31 dicembre vedi anche Clima, Cnr: in Italia il 2022 l'anno più caldo della storia Per sabato 31 dicembre è prevista una giornata con clima mite e venti deboli. Atteso cielo molto nuvoloso, coperto e nebbioso al Centro-Nord; più soleggiato a ovest, sul Centro, sulle Alpi e al Sud. Al Meridione, in particolare, il cielo sarà sereno quasi ovunque. Possibile un po’ di pioggia tra Liguria di levante e alta Toscana. Il meteo al Nord Al Nord è atteso tempo asciutto, tranne qualche pioggia sui settori centrali e orientali della Liguria. Cielo molto nuvoloso o coperto quasi ovunque, più soleggiato a ovest e sulle Alpi. In particolare, nebbia sul Nordest. Per quanto riguarda le temperature, i valori massimi oscillano tra i 5 gradi di Bolzano e gli oltre 10-12°C delle altre città. Il meteo al Centro e in Sardegna L’anticiclone si rafforza anche sulle regioni del Centro. Il cielo sarà un po’ nuvoloso ma asciutto quasi ovunque. Possibile qualche nube in più sulla Toscana settentrionale, dove non si esclude un po’ di pioggia. Sole in Sardegna. Temperature in aumento: i valori massimi sono compresi tra i 13-14 gradi di l'Aquila, Perugia e Campobasso e i 16-18-19 gradi di Firenze, Roma e Cagliari. Il meteo al Sud e in Sicilia Sabato all’insegna del bel tempo al Sud, con l'anticiclone africano che diventa sempre più forte. Su tutte le regioni è atteso sole, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Clima mite: i valori massimi vanno tra i 13 gradi di Potenza e i 17-19 gradi delle altre città.

Le previsioni di domenica 1 gennaio vedi anche Come "affrontare" il cenone di Capodanno: i consigli degli esperti Anticiclone sempre più forte a Capodanno. Per domenica 1 gennaio è previsto bel tempo su quasi tutta Italia, con cieli sereni o poco nuvolosi e clima mite. Con delle eccezioni: cielo coperto o molto nuvoloso al Nord, in Toscana e in Umbria, nebbia in Pianura Padana (specie orientale). Attesi venti deboli da direzioni variabili e mari poco mossi. Il meteo al Nord Al Nord la prima giornata del 2023 sarà caratterizzata da cieli coperti o nebbiosi su gran parte delle regioni. In Alto Adige e alto Veneto previste delle schiarite. Le temperature sono invariate, con i valori massimi che vanno dai 4 gradi di Bolzano ai 14 di Genova. Il meteo al Centro e in Sardegna Clima mite anche al Centro, dove il cielo sarà poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Più nuvole su Toscana settentrionale e Umbria, dove potrebbe esserci nebbia. Guardando al termometro, i valori massimi oscillano tra i 13 gradi di Campobasso e Perugia e i 17-18 di Roma e Cagliari. Il meteo al Sud e in Sicilia Bel tempo e cieli sereni a capodanno al Sud e in Sicilia, grazie a un campo di alta pressione a matrice sub-tropicale. Qualche nuvola in più potrebbe interessare la Puglia meridionale. Le temperature sono miti, con i valori massimi che vanno dai 13 gradi di Potenza agli oltre 17 delle altre città.