Genova, incendio in un hotel: 5 feriti lievi, 22 persone evacuate

Ventidue persone evacuate, cinque feriti all'ospedale, quattro per intossicazione e uno per ustioni. E' questo il bilancio di un incendio che si è sviluppato nella notte in un hotel di via Prè nel centro storico di Genova. Si tratta dell'albergo Royal che occupa l'intero edificio del civico 59. I Vigili del Fuoco sono accorsi per spegnere le fiamme divampate in una delle camere e mettere in sicurezza gli occupanti. Cinque di questi sono stati trasferiti in ospedale a causa di leggere ustioni e del fumo respirato. L'incendio, che ha interessato una stanza al primo piano e parte della hall, è stato spento dalle due squadre intervenute e ora è in corso la bonifica. Sul posto anche la Polizia. Ventidue le persone allontanate dall'albergo.