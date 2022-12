Dolomiti, aereo in avaria: la pilota di 22 anni atterra e salva tutti

Atterraggio per un piper a quota 2.100 metri: a bordo tre giovani, tutti bellunesi, che stavano volando da Trento a Belluno. Hanno raggiunto il bivacco più vicino a piedi e atteso i soccorsi

Partiti da Trento stavano volando verso Belluno con un aereo da turismo, quando il velivolo ha perso potenza al motore al punto da costringere i tre ragazzi a un atterraggio di emergenza sul gruppo del Lagorai, in Trentino, nel comune di Predazzo. Silvia de Bon, 22 anni guidava l’aereo e a bordo c’erano anche il fratello Mattia, 27 anni, e la sua fidanzata, Giorgia Qualizza, di 28.

Sono riusciti a raggiungere un bivacco

La De Bon è riuscita ad effettuare un atterraggio di emergenza mettendo tutti in salvo. I tre passeggeri, feriti ma coscienti, sono riusciti a uscire dall’abitacolo — chiamando il numero unico per le emergenze del 112 — e sono poi saliti fino al bivacco per aspettare i soccorsi. Poco dopo è arrivato l’elisoccorso da Trento, su richiesta della Centrale unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino settentrionale del Soccorso Alpino e Speleologico.