Padova, donna lascia in eredità 102mila euro ai bambini malati

"Mentre stavo riordinando gli effetti personali della signora – ha raccontato Brotto – ho notato la disposizione testamentaria. La mia assistita era sola: il marito era morto da tempo e non aveva figli in quanto si era sposata in tarda età. Aveva un carattere difficile, per cui non aveva grandi legami nemmeno con i parenti alla lontana che le rimanevano” Questi probabilmente i motivi della scelta di donare i suoi averi in beneficenza. "Non si trova tutti i giorni una persona che lascia tutte le sue sostanze a una causa così nobile", ha concluso l'avvocato.