La recita di Natale parla di morte, bimbi in lacrime

Il passaggio dallo spettacolo al pianto. E' avvenuto a Corato, in provincia di Bari, dove allo spettacolo teatrale dell’attore Roberto Corradino “La Cattedrale Vivente” alcuni bambini della scuola elementare seduti in platea vengono chiamati a salire sul palco. Ma accade un imprevisto, come racconta il Corriere del Mezzogiorno di Puglia. I piccoli attori coinvolti nella performance vengono spaventati dal tema della recita, la morte e il perdono, e dall’interpretazione del protagonista. I bambini rimasti turbati costringono i loro genitori ad intervenire. Gli alunni vengono consolati e poi portati via prima della fine dello spettacolo.

La scuola: “ Ci dissociamo da quanto accaduto”

Immediate le reazioni della dirigenza della scuola elementare Nicola Fornelli di Corato che ha preso subito le distanze dai contenuti dello spettacolo. “Tutto quello che era stato preventivamente concordato dall’artista con i docenti referenti ha assunto connotazioni non facilmente comprensibili dai bambini di questa fascia d’età durante lo spettacolo finale” sottolinea la scuola. “La dirigente e le docenti coinvolte – prosegue la nota della scuola – non avevano infatti contezza dell’intero programma della serata, essendo state interessate per tutto il percorso di preparazione dello spettacolo alla semplice performance corale". Poi continua: "Pertanto i contenuti presentati dall’Associazione Verso Sud durante lo spettacolo sono stati solo frutto dell’iniziativa personale dell’artista e comunque in totale disaccordo con i principi pedagogici e didattico-educativi previsti e perseguiti nel nostro piano dell’offerta formativa e in cui la Scuola Fornelli crede fermamente”, conclude l’istituto scolastico.