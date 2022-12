Traffico e contraffazione farmaci, 21 arresti e 123 denunce in Italia

"Shield III" sta per Safe Health Implementation, Enforcement and Legal Development. Questo è il nome dell’operazione internazionale contro il traffico illegale e la contraffazione di medicinali che, grazie all’attività dei Carabinieri del Nas, ha portato in Italia a 21 arresti, 123 denunce, 93 siti web oscurati, oltre a farmaci sequestrati per un valore di 3 milioni di euro. Tra aprile e novembre 2022 sono state sequestrate 9mila confezioni e circa 362mila unità (compresse, fiale, iniettabili, polveri) con varia indicazione terapeutica: anabolizzanti, antibiotici, antinfiammatori, disfunzione erettile e anti Covid.