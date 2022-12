Coronavirus in Italia, il bollettino settimanale del 16 dicembre

Salute e Benessere

Covid e influenza australiana, il picco verso Natale: le differenze

Secondo gli esperti le due condizioni devono essere distinte, anche se di fatto le sintomatologie si sovrappongono. Le festività dei prossimi giorni sono indicate come la fase di massima diffusione dei contagi. Secondo Fabrizio Pregliasco, virologo e professore all'Università Statale di Milano, il picco dell'influenza sarà 'nel periodo natalizio, quando si arriverà a 150mila casi giornalieri, per un totale stagionale di 10 milioni di casi a Capodanno'

Aumentano i ricoveri Covid sia nei reparti sia nelle terapie intensive, con i casi sottostimati del 50%, e cresce l'attenzione per l'influenza - detta australiana - il cui picco dovrebbe essere nelle feste di Natale. E intanto gli esperti lanciano l'allerta a non scambiare le due malattie, confondendo i sintomi e trattandoli in modo non adeguato dal punto di vista farmacologico. Con il rischio che le prossime festività natalizie vedano non solo un picco di casi di influenza, ma anche, come si teme negli Usa, di una nuova ondata di Covid

Spiega il virologo Francesco Broccolo, dell'Università di Milano Bicocca: "Le due condizioni devono essere distinte ma stiamo invece assistendo a un unico trattamento teso a ridurre la febbre e spesso all'utilizzo del tutto inappropriato di antibiotici, errato sia per Covid che per influenza”