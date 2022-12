Meteo, le previsioni di giovedì 15 dicembre

2/9 ©Ansa

LE ALLERTE. Per domani, giovedì 15 dicembre, la Protezione civile ha diffuso alcune allerte: allerta gialla per rischio idraulico in alcune zone di Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Umbria; allerta gialla per rischio temporali in Toscana e Umbria; allerta gialla per rischio idrogeologico in Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Umbria

Il bollettino della Protezione civile