Marito non la vede rientrare: donna trovata morta in un supermercato

È stata trovata morta nel bagno del centro commerciale. Aveva detto al marito di uscire per andare a fare la spesa. Non vedendola tornare l’uomo aveva dato l’allarme. Dopo ore di ricerche la tragica scoperta. È successo in provincia di Pisa dove una donna di 55 anni è stata ritrovata cadavere nella toilette di un grande magazzino di Navacchio.

La ricostruzione

Domenica, intorno alle 14, la signora era uscita dalla sua casa di Cascina per andare al supermercato. Il marito ha cominciato a preoccuparsi dopo alcune ore. La moglie non rientrava e non rispondeva al telefono. In serata la drammatica scoperta da parte degli addetti del centro commerciale. Secondo una prima ricostruzione ad uccidere la donna sarebbe stato un malore improvviso.