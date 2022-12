Treviso, a 14 anni si scopre erede di un milionario e intenta causa

La vicenda

Secondo il Corriere del Veneto, la ragazza sarebbe nata nel 2008 dalla relazione extraconiugale tra un imprenditore locale e la sua segretaria oggi 56enne. Sin dai primi mesi di vita della giovane, l’accordo tra l’uomo e la madre sarebbe stato il seguente: lui avrebbe contribuito in segreto alle spese per il mantenimento della figlia senza tuttavia doverla mai riconoscere ufficialmente, così da non minare i rapporti con la sua vera famiglia. Un segreto che ha resistito fino a pochi giorni fa nonostante il milionario fosse deceduto nel 2019. Sarebbe stato proprio di recente che, durante un litigio con l’attuale compagno, la donna si sarebbe lasciata scappare l'informazione all’adolescente, venendo convinta di lì a poco a intentare causa per far sì che la cosa sia messa nero su bianco. Un'iniziativa che le due sono pronte a sostenere presentando un esame del Dna eseguito nei primi giorni di vita dell'adolescente.