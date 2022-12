Senzatetto di 20 anni morto di freddo a Bolzano

Il ragazzo, cittadino egiziano, aveva passato la notte al gelo, nei pressi della stazione ferroviaria della Fiera. L'allarme è stato lanciato questa mattina da alcuni compagni, ma nonostante i soccorsi per lui non c'è stato nulla da fare

