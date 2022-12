Cuffaro, la figlia diventa magistrato: "Ha sconfitto le mie sconfitte"

E' diventata magistrato Ida Cuffaro, figlia dell'ex presidente della regione Sicilia, Salvatore Cuffaro detto Totò, attuale commissario regionale della Dc. Ad annunciarlo è stato lo stesso Cuffaro nel corso di un convegno organizzato a Palermo dall'associazione mediterranea delle piccole imprese (Ampi). Durante il proprio intervento l’ex governatore ha sottolineato che la giornata era per lui molto importante visto che la figlia entrava ufficialmente a far parte della magistratura. La notizia è stata pubblicata sull'edizione online del Giornale di Sicilia.

Cuffaro: "Sono orgoglioso del risultato che ha ottenuto"

"Oggi per me è un giorno importante", ha detto l’ex governatore da poco riabilitato dalla magistratura di sorveglianza dopo una condanna a 7 anni per favoreggiamento a Cosa nostra. “E’ un peso trovarmi qui tra voi mentre mia figlia è a Roma”, ha sottolineato Cuffaro. Ida Cuffaro ha superato il concorso per l'avvocatura ed ha anche vinto un dottorato all'università. "Sono orgoglioso del risultato che ha raggiunto con tenacia e impegno. Il suo successo sconfigge la mia sconfitta", ha aggiunto l’ex governatore .