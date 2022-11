Assalto a furgone portavalori, sparatoria con feriti vicino a Sassari

Un furgone portavalori è stato assaltato questa mattina sulla strada statale "131 Carlo Felice" nel nord Sardegna, nel tratto tra il bivio per Thiesi e quello per Giave, in provincia di Sassari. Stando alle prime informazioni la banda di malviventi ha prima bloccato la carreggiata con un'auto in fiamme, poi ha estratto le armi e ha aperto il fuoco contro il mezzo, facendo tre feriti. Sul posto stanno intervenendo polizia, carabinieri, volontari del 118 e vigili del fuoco. Ma anche i tecnici dell'Anas perché la 131 è chiusa al traffico in entrambe le direzioni.