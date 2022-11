Esplosione bombole gas nel Reggino, un morto e due feriti

Una persona è morta, un'altra è rimasta ferita in modo grave e un'altra ancora è sotto shock, in ospedale, dopo lo scoppio di alcune bombole di gas in un locale adibito a deposito di attrezzi in contrada "Pezzolo" di Bagnara Calabra, nel Reggino. La persona deceduta è un ferroviere, Domenico Venuto, sposato, con figli, mentre il ferito più grave si chiama Rocco Velardo, proprietario del capannone. L'altro ferito, secondo quanto si apprende, non è in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri. I feriti sono ricoverati negli Ospedali riuniti di Reggio Calabria. Secondo quanto è emerso dai primi accertamenti, lo scoppio delle bombole sarebbe da collegare a cause accidentali. Si esclude, dunque, l'origine dolosa.