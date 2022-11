I nuovi casi di Covid-19 hanno toccato mercoledì in Cina i massimi assoluti su base quotidiana dallo scoppio della pandemia di inizio 2020: secondo gli aggiornamenti della Commissione sanitaria nazionale le infezioni domestiche si sono attestate a quota 31. In Italia i pazienti ricoverati con infezione da Sars-Cov-2 tornano a salire: in una settimana il numero dei ricoverati è cresciuto del 24,2%. E' quanto emerge dal report del 22 novembre degli ospedali sentinella aderenti alla rete Fiaso . In particolare aumentano del 22,2% i pazienti nei reparti Covid ordinari e subiscono un balzo, fin quasi a raddoppiare, - pur a fronte di numeri molto limitati quindi con impatto limitato - i ricoverati in terapia intensiva. I vaccini contro la Covid-19 sono "importanti" per l'84,8% degli italiani, molto più della media Ue che è del 78,4%. E' uno dei dati che emergono dal rapporto della Commissione Europea sullo stato della fiducia nei vaccini nell'Ue nel 2022.