Meteo, tempo in miglioramento: tregua fino a venerdì

Il ciclone depressionario che ha interessato l’Italia nelle giornate di lunedì e martedì si sta spostando verso i Balcani. Ne approfitta l’alta pressione che rimarrà posizionata sul nostro Paese fino a giovedì 24 compreso. Da venerdì si avvicinerà un nuovo vortice, con le prime piogge intense a partire dalla Sardegna. Weekend pessimo con rischio nubifragi e locali alluvioni.

Tregua effimera

Alla vigilia del fine settimana il tempo cambierà. Le piogge interesseranno dapprima la Sardegna e la Toscana, in un contesto di peggioramento generale con tante nubi al Centro e sull’area tirrenica. Dal pomeriggio sono previste piogge diffuse che colpiranno gradualmente tutto il Centro Sud. Le precipitazioni potranno risultare anche di forte intensità. Il Nord, anche questa volta, rimarrà all’asciutto.

Le previsioni di giovedì 24 novembre

Al Nord cielo poco nuvoloso con nevischio sulle Alpi di confine. Locali banchi di nebbia in Val Padana in dissolvimento diurno. Massime tra 10 e 15 gradi. Al Centro piovaschi sull’Abruzzo, soleggiato o poco nuvoloso sulle altre regioni. Temperature in lieve aumento e comprese tra 12 e 19 gradi. Al Sud ancora qualche pioggia tra bassa Calabria e Sicilia nord orientale, soleggiato altrove. Massime fino a 21 gradi.