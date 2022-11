Gru crolla a Bologna su un palazzo in via Marzabotto: nessun ferito

E' crollata dal cantiere dell'edificio di fronte: tragedia sfiorata. In base alle prime informazioni sembra che la gru sia caduta dopo essere stata colpita da un silos per calcestruzzi, sempre in uso nel cantiere edile

Paura in via Marzabotto, nella periferia di Bologna, dove alle 12.45 è caduta una gru di un cantiere dove è in costruzione un edificio. La gru è crollata sulla strada e ha colpito il palazzo di fronte sfondando un terrazzo all'ottavo piano. Per fortuna non è stato travolto nessun pedone e nemmeno auto in transito.