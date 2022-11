A far diventare “salata” la birra è l’aumento del cinquanta per cento dei costi di produzione. La filiera risente dell’aumento dei prezzi delle materie prime come mais e orzo che in un anno e mezzo sono cresciuti rispettivamente dell’80 per cento e del 95 per cento. A cui si aggiungono i costi raddoppiati dei materiali utilizzati come il vetro e gli imballaggi. Questo è ciò che emerge da un'analisi di Osservatorio Birra al sesto rapporto di Althesys dal titolo “ La creazione di valore condiviso del settore della birra in Italia”.