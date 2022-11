Meme Award, Di Maio è il personaggio più “memato” del 2022

L’ex ministro degli Esteri è il protagonista assoluto dei meme di quest’anno secondo i follower e la giuria dell’evento Memissima, evento prodotto da OFF TOPIC, hub culturale di Torino. Il premio per il meme più virale è invece andato alla pagina Aggiornamenti quotidiani dalla Terza Repubblica - AQTR per un’immagine relativa alla rielezione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Luigi Di Maio è il personaggio più “memato” del 2022. Lo ha decretato Memissima, il primo Meme Award italiano che ha assegnato anche i premi alle 10 pagine finaliste in gara con l’Oscar per ogni categoria, oltre al premio per il meme più virale consegnato alla pagina Aggiornamenti quotidiani dalla Terza Repubblica - AQTR.

La pagina Aggiornamenti quotidiani dalla Terza Repubblica - AQTR ha vinto il premio per il meme più virale con un’immagine legata alla rielezione a presidente della Repubblica di Sergio Mattarella. Nel meme il capo dello Stato osserva amareggiato che tutti si chiedono se accetterà il secondo mandato, ma nessuno gli chiede mai come stia.

I premi e la giuria

Gli “Oscar dei meme” sono stati assegnati con una combinazione tra il voto della giuria e quello dei follower della pagina dell’evento Memissima/Meme Awards. La giuria era composta da Valentina Tanni (Politecnico di Milano, Naba Roma), Daniele Polidoro (Wired), Alice Oliveri (the Vision) Serena Mazzini (Domani), Mattia Salvia (Icongrafie XXI), Francesco Brocca (Cose Non Cose – CNC Media), Jacopo Morini e Fabiano Pagliara (Direzione Creativa Armando Testa). Un evento, quello di Memissima, pensato per riflettere su questa tipologia di supporto comunicativo, il meme, ovvero le immagini che incontriamo centinaia di volte al giorno sui social, diventate ormai centrali nelle pratiche comunicative. Memissima è stato prodotto da OFF TOPIC, hub culturale di Torino, e ideato e diretto da Max Magaldi, musicista e artista che, a partire dal 2018, sperimenta azioni performative digitali che intrecciano musica, arte contemporanea e hackeraggio sui social network.