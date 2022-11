Senigallia, individuato conducente dell'auto che ha ucciso la donna

Cronaca

14enne investito e ucciso dal tram, le foto dell'incidente a Milano

L'incidente si è verificato martedì mattina in via Tito Livio. Il ragazzo stava andando a scuola in bicicletta, ma è finito sotto al mezzo. Sotto choc l'autista. Il sindaco Sala: 'Il mio pensiero alla famiglia'. La direzione del liceo: 'Siamo sconvolti'. Aperta un'inchiesta per omicidio colposo

Dramma a Milano nella mattinata di martedì 8 novembre. Un 14enne che stava andando a scuola in bici è finito sotto un tram in via Tito Livio ed è morto. Aperta un'inchiesta per omicidio colposo

Da quanto ricostruito dalla polizia locale, il 14enne era diretto a scuola e stava attraversando i binari con la bici, proprio mentre sopraggiungeva il tram