Meteo, le previsioni di venerdì 18 novembre

Tempo instabile sull’Italia anche venerdì 18 novembre. Una nuova perturbazione interessa il nostro Paese, in particolare il Centro-Sud tirrenico: sono attese piogge e, a tratti, anche temporali. Molte nuvole al Nord, dove si alterneranno rovesci e schiarite. Nel pomeriggio, dicono gli esperti, ancora piogge sul basso Tirreno ma il meteo dovrebbe migliorare altrove. Nuovo peggioramento nella notte, a partire dalla Sardegna. Stabili le temperature ( LE PREVISIONI METEO ).

Le previsioni al Nord

Al Nord sarà un venerdì caratterizzato da una diffusa nuvolosità. Soprattutto sulle zone pianeggianti sono attesi anche dei piovaschi. La situazione migliorerà nel corso del pomeriggio su gran parte delle regioni. Sprazzi di sole in montagna e in Liguria. Previsti mari poco mossi e venti da direzioni variabili. Le temperature sono sostanzialmente stabili, con i valori massimi compresi tra i 12-13 gradi di Aosta, Torino e Milano e i 16-17 di Venezia, Trento e Bologna. Sul capoluogo lombardo e su quello piemontese cielo coperto in mattinata e poi più sereno nel pomeriggio.