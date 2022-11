X Mas, cosa significa la scritta sulla maglietta di Montesano

L'attore ha indossato la t-shirt nelle prove di ballo che sono andate in onda durante l'ultima puntata di Ballando con le stelle e che hanno portato la Rai a eliminarlo quasi immediatamente. La Decima Flottiglia Mas è stato un corpo militare indipendente della Repubblica Sociale Italiana, attivo dal 1943 al 1945, che operò in coordinamento coi reparti tedeschi

La maglietta della Decima Mas che Enrico Montesano ha indossato nelle prove di ballo che sono andate in onda durante l'ultima puntata di Ballando con le stelle ha portato la Rai a eliminarlo dal programma . Ma che cos'è la X Mas e cosa ha rappresentato nel passato?

La Xª Flottiglia MAS

approfondimento

Rai, stop contratto con Remigi per aver molestato Morlacchi in diretta

La Xª Flottiglia MAS è stato un corpo militare indipendente, della Marina Nazionale Repubblicana della Repubblica Sociale Italiana, attivo dal 1943 al 1945. Al comando ci fu il capitano di fregata Junio Valerio Borghese. Operò in coordinamento coi reparti tedeschi, sia per contrastare l'avanzata alleata sia in operazioni contro la resistenza italiana, usando strategie tipiche della controguerriglia, macchiandosi di crimini di guerra. La maglia indossata da Montesano sulle spalle riportava il motto Memento Audere Semper ("Ricordati di osare sempre"), frase ideata da Gabriele D'Annunzio e che si rifaceva all'acronimo MAS - Motoscafo Antisommergibili, una piccola e veloce imbarcazione munita di siluri.

Il nome X Mas fu dato alla flotta già nel 1941, ma Borghese ne assunse il comando a partire dal 1° maggio 1943, per gestirla dopo l'armistizio. La Marina Militare ha nel proprio sito un capitolo dedicato alla Medaglia d'oro al Valor Militare assegnato alla X Flottiglia MAS: le operazioni premiate però arrivano fino all'agosto del 1943, perché da quel momento in poi la Mas si legò alla Repubblica sociale italiana di Salò e alla Germania nazista. La Xª Divisione MAS si arrese il 26 aprile 1945 ai rappresentanti del Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) a Milano.