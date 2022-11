Meteo, le previsioni di domenica 13 novembre

Previsioni per domenica 13 Novembre

Dopo settimane di temperature al di sopra della media arriva il freddo tipico della stagione autunnale. Per domenica 13 novembre piogge sparse al nord, tempo instabile al centro, rovesci specie sui settori ionici al sud. Per domani attesi fenomeni a tratti anche temporaleschi, con insolite grandinate per il periodo anche in Sardegna, Emilia Romagna e regioni centrali, meno coinvolta la Toscana. Altrove nuvole e variabilità diffusa.