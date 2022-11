Firenze, tram esce dai binari: nessun ferito tra i passeggeri

Cronaca

Milano: il ricordo dei compagni di Luca Marengoni, investito dal tram

'Riposa in pace Luca', si legge su un messaggio nell'atrio del Liceo Einstein. Il 14enne stava andando a scuola quando è morto sotto il tram che passava sui binari di via Tito Livio. Tutti increduli gli studenti: 'Molti di noi fanno la stessa strada in bici'

Fiori e messaggi di cordoglio campeggiano nell'atrio del liceo Einstein di Milano. È dove stava andando ieri, 8 novembre, Luca Marengoni, 14 anni, quando in sella alla sua bici grigia è rimasto incastrato sui binari del tram che lo ha investito in via Tito Livio, nel quartiere di Calvairate. Inutili i soccorsi per il ragazzo. Mentre la Procura milanese indaga per omicidio colposo stradale e cerca di capire la dinamica dei fatti, i compagni di Marengoni ancora faticano a credere a quanto successo

“In memoria di Luca. 8-11-2022”, si legge su un cartello nell’atrio di ingresso della scuola, firmato da tutti i compagni del ragazzo scomparso. “Riposa in pace Luca”, recita un altro messaggio. “Non ci possiamo credere, non può succedere una cosa del genere. Luca era uno di noi. Tanti di noi fanno quella stessa strada in bicicletta”, ha detto una ragazza al Corriere della Sera