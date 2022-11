Meteo, le previsioni di mercoledì 9 novembre

Dopo le tre ottobrate che hanno portato un calo del 60% delle precipitazioni, il caldo e la siccità proseguono anche nel mese di novembre. In particolare al centro-sud l'alta pressione porterà picchi fino a 27 gradi sulle isole maggiori

Una perturbazione raggiungerà il Nord, dapprima con cielo coperto, poi con piovaschi sparsi e quindi, in serata, con piogge moderate su Alpi, prealpi e Liguria. Rovesci modesti altrove e in nottata piogge consistenti verso il Triveneto. Sul resto delle regioni comanderà l'anticiclone africano che garantirà un tempo soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso salvo più nubi sull'alta Toscana. ( LE PREVISIONI METEO )

Le previsioni al Nord

Un fronte instabile raggiungerà le regioni settentrionali e la giornata sarà caratterizzata da condizioni di cielo coperto con inizialmente qualche piovasco a carattere sparso. Le precipitazioni diventeranno via via più diffuse dal tardo pomeriggio e poi in serata e nottata quando si muoveranno da ovest verso est. I venti soffieranno dai quadranti meridionali facendo aumentare le temperature minime: valori massimi attesi tra i 13 gradi di Aosta e i 17-18 di Bolzano, Genova, Trieste e Bologna.