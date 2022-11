Sergio Staino ricoverato in ospedale a Firenze

L’ex direttore dell’Unità, grande vignettista e disegnatore, si trova al Torregalli in coma farmacologico. Non sarebbe in pericolo di vita

Ore di apprensione per Sergio Staino, vignettista e disegnatore. L’ex direttore dell’Unità, 82 anni, è stato infatti ricoverato nelle ultime ore all’ospedale Torregalli di Firenze e le sue condizioni sarebbero gravi. Staino, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie riportate dalla Nazione, sarebbe in coma farmacologico ma non in pericolo di vita. Tanti i messaggi per lui, tra questi anche quello di incoraggiamento di Enrico Letta: "Forza Sergio".