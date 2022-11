Bolzano, imbrattato un mezzo militare esposto in piazza: un fermo

Un giovane residente a Bolzano è stato fermato questa mattina nella centrale piazza Walther dagli agenti della Questura dopo aver imbrattato con tre righe di vernice di colore rosso un mezzo militare esposto in occasione della Giornata per l'Unità nazionale e delle Forze Armate. L'autore del gesto, conosciuto alle forze dell'ordine come un facente parte dell'area anarchica, non ha voluto fornire spiegazioni sul suo atto di protesta.