E' morto lo scorso 31 ottobre in ospedale l'archittetto Giovanni Stainer: era ricoverato dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto il 28 ottobre mentre insieme alla moglie stava rientrando alla propria abitazione di Lavis. L’incidente è accaduto lungo l’autostrada del Brennero A22, all’altezza di Rovereto.

Ottantasette anni, Stainer - come riferisce il sito "Il dolomiti" - aveva conseguito il diploma al liceo classico a Trento per poi conseguire la laurea in ingegneria a Padova e quella di architettura a Venezia. Dell’architetto sono alcune delle più importanti opere in Trentino, fra cui il condominio Grundig di Lavis, il centro commerciale Top center, Le Fornaci e la direzione centrale dell’Azienda sanitaria trentina.